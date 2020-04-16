Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника

Самолёты и подводная лодка Черноморского флота отработали во время учений в Чёрном море уничтожение группы кораблей условного противника.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Подводная лодка «Колпино» нанесла по «противнику» условный удар крылатыми ракетами, выполнив электронные пуски, экипажи Су-24М сымитировали бомбометание.

13 апреля сообщалось, что Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец Porter ВМС США.