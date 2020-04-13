ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США

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Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец Porter ВМС США.
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
  • Reuters

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Чёрного моря эсминец УРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США.

Ранее сообщалось, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Муромец» провёл артиллерийские стрельбы на одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

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