Противолодочный корабль ЧФ провёл артиллерийские стрельбы

Короткая ссылка
Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Муромец» провёл артиллерийские стрельбы в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
Противолодочный корабль ЧФ провёл артиллерийские стрельбы
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, военнослужащие выполнили подготовительные и зачётные стрельбы по морским и воздушным целям.

«В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли условного противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что «Муромец» провёл стрельбы по макетам плавающих мин. 

Артиллерийские стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», мотострелки ЮВО отработали новые тактические приёмы в горах Кавказского хребта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить