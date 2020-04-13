Противолодочный корабль ЧФ провёл артиллерийские стрельбы

Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Муромец» провёл артиллерийские стрельбы в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, военнослужащие выполнили подготовительные и зачётные стрельбы по морским и воздушным целям.

«В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли условного противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что «Муромец» провёл стрельбы по макетам плавающих мин.

Артиллерийские стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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