Противолодочный корабль ЧФ провёл артиллерийские стрельбы
- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, военнослужащие выполнили подготовительные и зачётные стрельбы по морским и воздушным целям.
«В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли условного противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что «Муромец» провёл стрельбы по макетам плавающих мин.
Артиллерийские стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», мотострелки ЮВО отработали новые тактические приёмы в горах Кавказского хребта.