Путин поручил дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом в регионах
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
По результатам анализа региональным властям должны быть направлены рекомендации.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более чем в половине российских регионов медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
Как отметил глава государства, у регионов «ещё есть запас времени, но этот запас может быстро таять», его нельзя расходовать бездумно.