Путин поручил дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом в регионах

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах, и дать им оценку.
Путин поручил дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом в регионах
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

По результатам анализа региональным властям должны быть направлены рекомендации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более чем в половине российских регионов медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.

Как отметил глава государства, у регионов «ещё есть запас времени, но этот запас может быстро таять», его нельзя расходовать бездумно. 

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