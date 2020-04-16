СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Совет при президенте России по правам человека просит Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.

14 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.

Согласно документу, вводится новый день воинской славы — 3 сентября, одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке, президиумом Верховного Совета СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Кроме того, сотни тысяч человек наградили орденами и медалями, на оборотной стороне которых имеется надпись с соответствующим числом.

В конце января российский лидер Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.