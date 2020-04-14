Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, вводится новый день воинской славы — 3 сентября, одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым.

Как отмечается в пояснительной записке, президиумом Верховного Совета СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Кроме того, сотни тысяч человек наградили орденами и медалями, на оборотной стороне которых имеется надпись с соответствующим числом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости искажения исторической правды о событиях военных лет.

В конце января российский лидер поручил правительству обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне. Доклад по этому указу необходимо представить до 20 апреля.

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