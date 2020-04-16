Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным… И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне и июле», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, после некоего «переломного момента» должно последовать плато, когда будет наблюдаться примерно одинаковое число заразившихся в день, после чего наступит спад эпидемиологической угрозы.

Ранее академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз о завершении эпидемии коронавирусной инфекции в России в середине июля, если источники инфекции будут локализованы.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.