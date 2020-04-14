Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России
- РИА Новости
«Сколько длилась эпидемия в Китае? С декабря по апрель — четыре с половиной месяца. У нас началась в марте. Значит, можно предположить, закончится в середине июля. При условии, что удастся локализовать источники инфекции, как в Китае», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Эксперт также отметил, что нельзя быстро повысить уровень иммунной защиты.
Как пояснил Черешнев, иммунитет — это постоянный процесс, постоянное создание здорового образа жизни.
«Только образом жизни мы подготавливаем встречу с любым патогеном», — сказал он.
По словам академика, необходимо нормальное питание, спортивные занятия, свежий воздух, полноценный сон, как можно меньше стресса.
«И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню — минимум контактов», — добавил Черешнев.
Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавирусной инфекции.