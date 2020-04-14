Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.

«Сколько длилась эпидемия в Китае? С декабря по апрель — четыре с половиной месяца. У нас началась в марте. Значит, можно предположить, закончится в середине июля. При условии, что удастся локализовать источники инфекции, как в Китае», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Эксперт также отметил, что нельзя быстро повысить уровень иммунной защиты.

Как пояснил Черешнев, иммунитет — это постоянный процесс, постоянное создание здорового образа жизни.

«Только образом жизни мы подготавливаем встречу с любым патогеном», — сказал он.

По словам академика, необходимо нормальное питание, спортивные занятия, свежий воздух, полноценный сон, как можно меньше стресса.

«И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню — минимум контактов», — добавил Черешнев.

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