Эпидемиолог отметил рост скорости заражения коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.

«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса», — цитирует РИА Новости Брико.

Он уточнил, что, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Москва находится на третьей, если не на четвёртой стадии развития эпидемии, когда становится затруднительно проследить цепочку распространения вируса.

Ранее академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.

По его словам, можно предположить, что эпидемия в России закончится в середине июля, в случае если источники инфекции будут локализованы.