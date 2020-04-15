Прилетевший из США россиянин рассказал об организации спецрейса

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Один из пассажиров спецрейса из Нью-Йорка рассказал об организации полёта.
Прилетевший из США россиянин рассказал об организации спецрейса
  • РИА Новости

«Долетели отлично. Всё прошло замечательно», — заявил Дмитрий в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, организация была на очень достойном уровне.

Россиянин летал в Нью-Йорк как турист. Он отметил, что рад вернуться домой.

Как сообщил Дмитрий, в аэропорту всем пассажирам сделали экспресс-тест на коронавирус и пообещали перезвонить в течение двух дней.

«Сказали, если выявится коронавирус, госпитализируют. Если не позвонят, значит, всё нормально. Но две недели мы всё равно должны будем находиться дома и сдать приходящим медикам второй анализ — на тот случай, если заражение произошло в самолёте», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что почти 280 россиян вылетели на родину из США.

В марте член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала меры по противодействию распространению коронавируса в Москве.

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