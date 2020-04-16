RT провёл стрим «Кризисные меры»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Кризисные меры».

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима Александр Кабаков, руководитель компании, создавшей систему распознавания лиц в Москве, и сооснователь NtechLab, рассказал, как в Китае в условиях эпидемии коронавирусной инфекции работала система видеослежения.

Кроме того, он рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве в условиях самоизоляции, а также оценил возможность обмана умных камер с помощью маски или грима.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.