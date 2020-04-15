Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

Он отметил, что у него на работе большой кабинет, и когда он принимает посетителей, то они сидят «на расстоянии пары метров друг от друга».

«Я мою руки чаще, чем обычно. Использую также средства дезинфекции», — добавил он.

Министр рассказал, что не носит медицинскую маску, в отличие от большинства тех, кто к нему заходит.

По его словам, регулярные совещания, которые ранее проводились раз в неделю, теперь организуются ежедневно.

«Их перенесли из моего кабинета в зал коллегии, где можно сидеть через одного, увеличив дистанцию. У нас на входах в МИД, на министерском этаже, где находится вышеуказанный зал, установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты с дезинфицирующими средствами, термометрами», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, «ничего необычного, самые простые и очевидные вещи».

Ранее в Кремле рассказали, что анализ на COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием главы государства. 

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