В России возбуждено уголовное дело против организации «Русь сидящая» из-за фейка о коронавирусе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (является проектом Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям*) за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом говорится в постановлении (есть в распоряжении RT).

Уточняется, что речь идёт о материале, опубликованном на сайте организации 9 апреля 2020 года, в котором говорится, что якобы 30 заключённых колонии в посёлке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. Данная информация не соответствует действительности.

«Возбудить уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о 30 случаях заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ФКУ КП-6 УФСИН России по Новгородской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России», — говорится в постановлении.

В настоящее время по факту произошедшего продолжается расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте».





* Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.05.2018.