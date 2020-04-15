В России возбуждено уголовное дело против организации «Русь сидящая» из-за фейка о коронавирусе

Короткая ссылка
RT
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (является проектом Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям*) за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом говорится в постановлении (есть в распоряжении RT).
В России возбуждено уголовное дело против организации «Русь сидящая» из-за фейка о коронавирусе
  • РИА Новости

Уточняется, что речь идёт о материале, опубликованном на сайте организации 9 апреля 2020 года, в котором говорится, что якобы 30 заключённых колонии в посёлке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. Данная информация не соответствует действительности.

«Возбудить уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о 30 случаях заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ФКУ КП-6 УФСИН России по Новгородской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России», — говорится в постановлении.

В настоящее время по факту произошедшего продолжается расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте».


* Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.05.2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить