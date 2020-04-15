В Пермском крае будет ограничен доступ в храмы
- РИА Новости
Как передаёт портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии Русской православной церкви, предписания властей будут исполняться.
В пресс-службе пояснили, что празднование Пасхи будет транслироваться в прямом эфире.
«Будет организована трансляция из пермских храмов литургии в социальных сетях епархии и по телевидению», — уточнили в епархии.
Ранее сообщалось, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей.