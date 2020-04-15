Медики из Китая заявили о намерении обсудить с коллегами из России опыт борьбы с коронавирусом

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Китайские медики, прибывшие в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, рассказали RT о своих планах в рамках визита.

По словам китайских экспертов, они намерены обсудить с российскими коллегами методы и опыт борьбы с коронавирусом.

«Госпожа У Сяо Мэй, старший врач отделения пульмонологии поликлиники №2 при Харбинском медицинском университете в провинции Харбин, Хэйлунцзян. С первого случая заболевания коронавирусом в Харбине она работала на первой линии. Она надеется, что сможет поделиться своим мнением и опытом с российскими друзьями», — рассказала одна из китайских медиков корреспонденту RT.

Она добавила, что самое главное в борьбе с коронавирусом — контроль источника инфекции и самоизоляция, а также активизация всех медицинских ресурсов.

Специалисты также рассказали, что успели посетить за время пребывания в Москве.

«Мы уже посетили две поликлиники, и ещё одну больницу, которая строится сейчас», — сообщили медики.

Они отметили, что принимаемые в столице меры по борьбе с распространением коронавируса являются разумными и объективными.

«Мы увидели, что у вас на улице очень мало людей и мало машин. Многие носят маски. Мы считаем, что это хорошая ситуация», — сказали китайские медики.

По их словам, также важно увеличивать количество проводимых тестов на коронавирус.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай продолжит сотрудничество с Россией для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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