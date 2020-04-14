Китай намерен укреплять партнёрство с Россией в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Он напомнил, что Россия оказала Китаю «твёрдую поддержку и помощь» во время вспышки коронавируса в КНР.
«В настоящее время вспышка (коронавирусной инфекции. — RT) быстро развивается на территории России, и Китай не может оставаться в стороне», — цитирует представителя китайского МИД ТАСС.
В Пекине заверили, что намерены продолжить совместную работу с Россией для борьбы с пандемией.
По словам Лицзяня, группа китайских медиков уже приступила к взаимодействию с российскими коллегами по вопросам профилактики распространения коронавируса и оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что медэксперты из Китая посетили больницу в Коммунарке, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся инфекционный центр в поселении Вороновское.
В марте посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19.