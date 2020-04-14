Китай намерен укреплять партнёрство с Россией в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Китай продолжит сотрудничество с Россией для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай намерен укреплять партнёрство с Россией в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Он напомнил, что Россия оказала Китаю «твёрдую поддержку и помощь» во время вспышки коронавируса в КНР.

«В настоящее время вспышка (коронавирусной инфекции. — RT) быстро развивается на территории России, и Китай не может оставаться в стороне», — цитирует представителя китайского МИД ТАСС.

В Пекине заверили, что намерены продолжить совместную работу с Россией для борьбы с пандемией.

По словам Лицзяня, группа китайских медиков уже приступила к взаимодействию с российскими коллегами по вопросам профилактики распространения коронавируса и оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что медэксперты из Китая посетили больницу в Коммунарке, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся инфекционный центр в поселении Вороновское.

В марте посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить