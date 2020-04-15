В Сочи подвели итоги сезона в рамках программы «Лыжи мечты»

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Более 1 тыс. часов занятий по горным лыжам для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в этом сезоне в горах Сочи в рамках всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».
В Сочи подвели итоги сезона в рамках программы «Лыжи мечты»
  • © пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Как передаёт портал «Юга.ру», в программе «Лыжи мечты», которая уже третий год проводится на курорте «Роза Хутор», приняли участие 135 детей и взрослых из 40 регионов России.

«Замечательно, что сезон на «Роза Хутор» стартовал с тренинга для инструкторов. Ещё в прошлом году их было пять, сейчас — 11», — подчеркнула основатель проекта «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева. На сегодняшний день программа действует в 36 регионах России.

Отмечается, что программа «Лыжи мечты» продолжает работать и после завершения зимнего сезона. В тёплое время года на смену горным лыжам приходят ролики и игровые виды спорта.

Ранее в Сочи рассказали о бесплатных горнолыжных занятиях для детей с инвалидностью из разных регионов России.

В феврале, как сообщало РИА Новости Крым, глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах по строительству круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.

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