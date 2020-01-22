В Сочи рассказали о бесплатных горнолыжных занятиях для детей с инвалидностью

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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» для детей с инвалидностью из разных регионов России.
В Сочи рассказали о бесплатных горнолыжных занятиях для детей с инвалидностью
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру», занятия проводятся на средства, собранные от благотворительного хоккейного матча в ледовом дворце «Роза Хутор».

За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей.

Занятия проведут инструкторы школы горных лыж и сноуборда Riders School.

«Уже с лета нам начали поступать заявки от родителей из разных регионов России. Интересно, что с каждым годом семей с особенными детьми, которые хотят отдохнуть с пользой, становится всё больше. Например, в прошлом году к нам приезжали кататься дети с ОВЗ из 30 регионов России», — отметила руководитель программы «Лыжи мечты» в Сочи Анна Хвостова.

Программа реализуется уже третий сезон. Занятия по уникальной методике прошли более 160 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Красногорске прошёл детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы».

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