Песков уточнил, что обращения Путина к россиянам не планируется

Обращения российского лидера Владимира Путина к россиянам не планируется, 15 апреля президент выступит в начале совещания с правительством, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее Песков, общаясь с журналистами, рассказал, что Путин выступит в начале совещания с членами правительства. Ряд СМИ после этого сообщили, что президент выступит с обращением к гражданам.

2 апреля Путин, выступая с обращением к россиянам, объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Он также отметил, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.