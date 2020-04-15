Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала эффективными принятые российской стороной меры по борьбе с COVID-19.