Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала эффективными принятые российской стороной меры по борьбе с COVID-19.