В ВОЗ оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» назвала эффективными принятые российской стороной меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Меры, принятые Россией, были достаточно эффективными, иначе всплеск роста проявился бы ещё раньше», — заявила Вуйнович.

Она отметила, что в России приняты комплексные меры и наблюдается «очень хороший рост тестирования» на коронавирус.

Также Вуйнович назвала очень важным соблюдение режима самоизоляции в целях сдерживания распространения COVID-19 и снижения числа тяжёлых случаев.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что пик эпидемии коронавируса на территории России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.