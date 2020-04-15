В Калмыкии умер второй пациент с коронавирусом

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В Калмыкии сообщили о смерти второго пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Калмыкии умер второй пациент с коронавирусом
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кикенова.

«За эту ночь мы потеряли ещё одного пациента... Эти люди, кроме коронавируса, страдали сопутствующей патологией в виде сахарного диабета и онкологических заболеваний», — сказал он.

В марте власти Калмыкии приняли решение ввести режим ЧС в Элисте в связи с угрозой распространения COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

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