В Калмыкии умер второй пациент с коронавирусом

В Калмыкии сообщили о смерти второго пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кикенова.

«За эту ночь мы потеряли ещё одного пациента... Эти люди, кроме коронавируса, страдали сопутствующей патологией в виде сахарного диабета и онкологических заболеваний», — сказал он.

В марте власти Калмыкии приняли решение ввести режим ЧС в Элисте в связи с угрозой распространения COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.