Более миллиона жителей Подмосковья начали дистанционно оплачивать ЖКУ

Во время режима самоизоляции более миллиона жителей Московской области начали дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Такой сервис однозначно востребован в период самоизоляции. Только за последнюю неделю прирост пользователей составил почти 19 тыс. человек», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Для оплаты ЖКУ необходимо пройти регистрацию на сайте МосОблЕИРЦ. Инструкция опубликована на стартовой странице Единого личного кабинета.

Ранее власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать услуги ЖКХ.

Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.