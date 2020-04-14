Психолог дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции
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В беседе с Nation News эксперт выразил мнение, что все конфликты решаемы.
«Если что-то хочется высказать, нужно иметь возможность это сделать. Чем дольше мы молчим, тем чаще это потом выливается в агрессивной манере», — заявил он.
По его словам, люди вынуждены находиться в сложившихся условиях, и нужно развернуть ситуацию в свою пользу, «изобрести новую рутину».
Как считает Крупин, подросткам и их родителям необходимо прислушиваться к себе, заниматься тем, чем давно хотелось.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, когда распространение коронавируса может замедлиться.