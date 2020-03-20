Эксперт рассказал, когда распространение коронавируса может замедлиться

Доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альштейн рассказал, когда распространение коронавируса может замедлиться.

«С наступлением тёплого времени инфекции дыхательных путей не исчезают полностью, но заболеваний становится гораздо меньше. Это будет благоприятно для того, чтобы эпидемия закончилась», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, причина угасания инфекций с приходом тепла точно не известна, но это может происходить, поскольку люди больше времени проводят на свежем воздухе и не в таком количестве собираются вместе.

«Может быть, в этом дело. Но точная причина сезонности неизвестна», — добавил Альштейн.

Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.