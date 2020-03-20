Эксперт рассказал, когда распространение коронавируса может замедлиться
- РИА Новости
«С наступлением тёплого времени инфекции дыхательных путей не исчезают полностью, но заболеваний становится гораздо меньше. Это будет благоприятно для того, чтобы эпидемия закончилась», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, причина угасания инфекций с приходом тепла точно не известна, но это может происходить, поскольку люди больше времени проводят на свежем воздухе и не в таком количестве собираются вместе.
«Может быть, в этом дело. Но точная причина сезонности неизвестна», — добавил Альштейн.
Ранее член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.