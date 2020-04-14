В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом

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В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба в социальной сети «Вконтакте».

«Мужчина с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался. Пациенту было 68 лет», — указано в тексте.

Отмечается, что у скончавшегося были сопутствующие патологии — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца.

Также сообщается, что всего в регионе зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

8 апреля сообщалось, что в Новосибирской области выявили два новых случая заражения COVID-19.

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