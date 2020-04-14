РЖД сократила количество поездов из Челябинска

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РЖД изменила периодичность следования поездов из Челябинска и временно отменила один из них.
РЖД сократила количество поездов из Челябинска
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

В частности, поезд №455/456 Челябинск — Новороссийск отменён с 25 мая из Челябинска и с 27 мая из Новороссийска.

Поезд №12/47 Челябинск — Владивосток (вагоны беспересадочного сообщения) стал отправляться раз в четыре дня, как и поезд №11/12 Челябинск — Омск.

Ранее РЖД объявила, что с 15 апреля в связи с пандемией коронавируса будут временно отменены ещё 32 поезда дальнего следования.

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировал сообщение о том, что РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования или сокращает частоту их курсирования.

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