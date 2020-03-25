Эксперт прокомментировал решение РЖД отменить курсирование ряда поездов в России

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Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту их курсирования.
Эксперт прокомментировал решение РЖД отменить курсирование ряда поездов в России
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Дни.ру» он отметил, что большинство поездов в Центральной России уже курсируют с меньшей загрузкой.

Компания пошла на ограничение для оптимизации расходов.

«Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали распространению эпидемии», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал решение РЖД.

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