Эксперт прокомментировал решение РЖД отменить курсирование ряда поездов в России
- РИА Новости
В беседе с изданием «Дни.ру» он отметил, что большинство поездов в Центральной России уже курсируют с меньшей загрузкой.
Компания пошла на ограничение для оптимизации расходов.
«Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали распространению эпидемии», — заключил эксперт.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал решение РЖД.