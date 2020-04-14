Врач оценил влияние аллергии на заболеваемость коронавирусом

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Кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог-иммунолог, заведующий филиалом Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского Иван Громов назвал возможные риски заражения коронавирусом для аллергиков.

По его мнению, весеннее обострение аллергического заболевания может стать благоприятным фоном для заболевания коронавирусной инфекцией. 

В беседе с газетой «Вечерня Москва» он отметил, что при обострении аллергии основной иммунитет ослабевает.

Специалист рекомендовал пациентам, страдающим поллинозом, по возможности не выходить на улицу. Если необходимо выйти из дома, использовать маску или респиратор, а по возвращении домой умывать лицо и промывать нос.

Аллерголог также посоветовал исключить из рациона сливы, яблоки, груши и другие косточковые фрукты, которые могут вызвать перекрёстную аллергию и усугубить основную симптоматику.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.

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