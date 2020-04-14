В Башкирии рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на морозе

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В Мелеузовском управлении СУ СК России рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на морозе.
В Башкирии рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на морозе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

Угрозы жизни нет, мальчик находится под опекой у бабушки.

В отношении 26-летней матери завершили расследование по статьям об оставлении ребёнка в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Женщина ограничена в родительских правах. Решается вопрос об их лишении.

В феврале ребёнка обнаружили без верхней одежды во дворе дома. Мальчик был госпитализирован с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.

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