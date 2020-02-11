В Башкирии рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, найденного в сугробе
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на Минздрав Башкирии.
В свою очередь, в региональном СУ СК России рассказали, что ребёнка обнаружили без верхней одежды во дворе дома. Мальчик был госпитализирован с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.
Заведено два уголовных дела — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и об оставлении в опасности.
Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.