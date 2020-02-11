В Башкирии рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, найденного в сугробе

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Двухлетнего мальчика, найденного в сугробе в посёлке Нугуш, переведут в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
В Башкирии рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, найденного в сугробе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на Минздрав Башкирии.

В свою очередь, в региональном СУ СК России рассказали, что ребёнка обнаружили без верхней одежды во дворе дома. Мальчик был госпитализирован с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.

Заведено два уголовных дела — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и об оставлении в опасности.

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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