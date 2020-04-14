Путин: шока для госуправления из-за коронавируса быть не должно

Ситуация в экономике на фоне распространения коронавирусной инфекции не должна стать шоком для системы управления, поскольку власти понимали, с какими трудностями предстоит столкнуться из-за пандемии, заявил лидер России Владимир Путин.

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что за первую неделю апреля во многих банках зафиксировано резкое падение числа новых ипотечных кредитов, что «не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах».

«Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет, мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что объём розничной торговли в России в апреле сократился более чем на 35% на фоне ситуации с коронавирусом.

Он также призвал принять экстраординарные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции.