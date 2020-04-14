Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
- РИА Новости
По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.
«Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — цитирует Путина ТАСС.
Как отметил глава государства, это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжает принимать меры по защите граждан и экономики.