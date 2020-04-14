Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

РИА Новости