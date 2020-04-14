Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

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Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
  • РИА Новости

По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.

«Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — цитирует Путина ТАСС.

Как отметил глава государства, это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжает принимать меры по защите граждан и экономики.

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