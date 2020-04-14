Инфекционист оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России

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Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.
Инфекционист оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России
  • РИА Новости

«Есть несколько причин, почему сейчас продолжается рост заболеваемости. И нарушение самоизоляции я бы не ставила на первый план в этой проблеме. В первую очередь, сейчас увеличивается количество тестирований», — заявила она в беседе с НСН.

По словам медика, если раньше тестирования проводили только у людей с клиническими признаками или у тех, кто вернулся из очага заражения, то теперь обследуют любого человека с пневмонией или признаками ОРВИ.

«Да и люди сейчас сами могут сходить и обследоваться. Растёт количество тестов — растёт выявляемость», — пояснила Кожевникова.

Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

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