В Ленобласти рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса

Ленинградская область поддержит малый и средний бизнес, терпящий убытки из-за пандемии коронавируса.

Как передаёт kp.ru, помощь направлена прежде всего на предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг, туризма, транспорта, спортивные, образовательные и развлекательные компании, вынужденные временно прекратить работу из-за введения режима самоизоляции.

Отмечается, что ставка налога на доходы для малых и средних предприятий Ленинградской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет снижена с 6% до 1%.

Ещё одна региональная мера поддержки — уменьшение платежей за коммерческую аренду. Арендодателям снизят налог на имущество в том случае, если они сократят платежи своим арендаторам.

«Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный период», — подчеркнул зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Ранее первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с «Известиями» рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.