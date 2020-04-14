В Ленобласти рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса

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Ленинградская область поддержит малый и средний бизнес, терпящий убытки из-за пандемии коронавируса.
В Ленобласти рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как передаёт kp.ru, помощь направлена прежде всего на предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг, туризма, транспорта, спортивные, образовательные и развлекательные компании, вынужденные временно прекратить работу из-за введения режима самоизоляции.

Отмечается, что ставка налога на доходы для малых и средних предприятий Ленинградской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет снижена с 6% до 1%. 

Ещё одна региональная мера поддержки — уменьшение платежей за коммерческую аренду. Арендодателям снизят налог на имущество в том случае, если они сократят платежи своим арендаторам. 

«Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный период», — подчеркнул зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Ранее первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с «Известиями» рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.

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