Доктор Мясников оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Главврач московской городской клинической больницы №71 телеведущий Александр Мясников прокомментировал меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России.
Доктор Мясников оценил меры по борьбе с коронавирусом в России
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в настоящее время в России нет жёсткого карантина, поскольку продолжают работать общественный транспорт и некоторые предприятия.

По его словам, при определении длительности карантинных мер, помимо профилактики инфекции, необходимо учитывать ряд других факторов.

«Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а ещё это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов: чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций», — пояснил Александр Мясников.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить