Доктор Мясников оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

Главврач московской городской клинической больницы №71 телеведущий Александр Мясников прокомментировал меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в настоящее время в России нет жёсткого карантина, поскольку продолжают работать общественный транспорт и некоторые предприятия.

По его словам, при определении длительности карантинных мер, помимо профилактики инфекции, необходимо учитывать ряд других факторов.

«Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а ещё это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов: чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций», — пояснил Александр Мясников.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.