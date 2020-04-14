Роспотребнадзор рассказал о правильном питании в самоизоляции

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Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.
Роспотребнадзор рассказал о правильном питании в самоизоляции
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Об этом передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

По словам специалистов, людям, находящимся долгое время дома, необходимо обогащать своё питание витаминами и специальными добавками.

Рацион должен быть низкокалорийным, разделённым на три основных приёма пищи и один-два перекуса.

Учёные рекомендуют ограничить употребление сахара, газированных напитков, мучных изделий, фастфуда, жирного мяса.

Согласно принципам питания, полезнее завтракать кашей, творожной запеканкой, сырниками, варёными яйцами или омлетом.

Дневной рацион должен состоять из горячего блюда и блюда из мяса с гарниром.

Ужинать предлагается лёгкой пищей: нежирным мясом или птицей с овощами.

В качестве перекусов, по мнению специалистов, можно употреблять фрукты, сухофрукты, орехи и сыры.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.

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