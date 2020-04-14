Роскачество проверило консервированную кукурузу

Эксперты Роскачества провели исследование 33 торговых марок консервированной кукурузы по 47 показателям качества и безопасности, сообщает газета «Известия».

По результатам проверки ни в одном образце не выявили следов пестицидов.

Эксперты также проверили продукцию на наличие ГМО, красителей и консервантов, посторонних примесей, количество сахара и соли, однородность зёрен, органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, консистенция кукурузы).

По итогам исследования в Роскачестве выяснили, что фактическая масса зёрен кукурузы не соответствует установленной ГОСТом нормой у 17 брендов, включая «Бояринъ», Globus, «ВкусВилл», «Ваш Выбор», «Принцесса вкуса», «Дядя Ваня», «Лента», «Юнона», «6 соток», Green Ray, Obilie и Heinz.

Кроме того, цвет зёрен кукурузы семи торговых марок — «Бояринъ», «ВкусВилл», Globus, «Маркет Перекресток», «Наш хуторок», ЕКО — оказался не соответствующим норме.

В продукции «Маркет Перекрёсток» и Green Ray была обнаружена мутная, грязно-жёлтая с коричневым отливом заливочная жидкость, что не соответствует ГОСТу.

В то же время продукция шести торговых марок — «Едим дома», «Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita — по итогам проверки оказалась соответствующей всем критериям качества и безопасности.

«Эти торговые марки могут претендовать на получение российского Знака качества», — отметили в Роскачестве.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Роскачестве повторно проверили шесть популярных марок молока с жирностью 3,2%.