В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
Ранее сообщалось, что в Москве с 13 апреля останавливается работа каршеринга из-за коронавируса.
Такие же ограничения были введены в Московской области.