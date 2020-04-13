В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил приостановить оказание услуг каршеринга в городе до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации. 

«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 апреля останавливается работа каршеринга из-за коронавируса.

Такие же ограничения были введены в Московской области.

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