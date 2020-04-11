В Подмосковье приостановят работу каршеринга с 13 апреля

В Московской области с 13 апреля приостановят оказание услуг каршеринга и такси, кроме тех перевозчиков, которые имеют разрешение на работу легкового такси на территории региона.

© Антон Денисов

РИА Новости

Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва. «С 13 по 19 апреля временно приостановить оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси», — цитирует документ ТАСС. Исключение составят услуги такси, которые оказывают перевозчики, имеющие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Подмосковья и Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице останавливается работа каршеринга из-за коронавируса.