В Подмосковье приостановят работу каршеринга с 13 апреля
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- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«С 13 по 19 апреля временно приостановить оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси», — цитирует документ ТАСС.
Исключение составят услуги такси, которые оказывают перевозчики, имеющие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Подмосковья и Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице останавливается работа каршеринга из-за коронавируса.