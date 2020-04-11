В Подмосковье приостановят работу каршеринга с 13 апреля

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В Московской области с 13 апреля приостановят оказание услуг каршеринга и такси, кроме тех перевозчиков, которые имеют разрешение на работу легкового такси на территории региона.
В Подмосковье приостановят работу каршеринга с 13 апреля
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва. 

«С 13 по 19 апреля временно приостановить оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси», — цитирует документ ТАСС.

Исключение составят услуги такси, которые оказывают перевозчики, имеющие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Подмосковья и Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице останавливается работа каршеринга из-за коронавируса.

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