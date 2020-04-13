Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. В случае несоответствия данных пропуск аннулируют.

«Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник», — цитирует Немерюка ТАСС.

По его словам, цифровой пропуск для поездок на работу, как и для передвижения по другим целям, выдаётся оперативно. После этого анкеты дополнительно перепроверяют.

В случае недостоверности указанных данных пропуск аннулируют, об этом заявителя оперативно уведомят.

Немерюк добавил, что за передвижение по Москве с недействительным пропуском или пропуском, в котором указаны недостоверные данные, нарушителю будет грозить штраф.

Ранее сообщалось, что в Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков.

В Москве с 15 апреля будет действовать три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.