В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

В Москве к вечеру 13 апреля выдано 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу в условиях пандемии коронавируса. Об этом информирует пресс-служба мэрии Москвы.

Как заявил глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, количество кибератак, с которыми власти Москвы столкнулись в понедельник, сопоставимо с числом атак за последние полгода.

По его словам, в связи с этим у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявок на пропуска.

«Но несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru», — сказал Лысенко.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что выявил в сети призывы «положить» сайт по оформлению цифровых пропусков в столице. Информация передана в правоохранительные органы.