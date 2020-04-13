В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
- РИА Новости
Как заявил глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, количество кибератак, с которыми власти Москвы столкнулись в понедельник, сопоставимо с числом атак за последние полгода.
По его словам, в связи с этим у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявок на пропуска.
«Но несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru», — сказал Лысенко.
Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что выявил в сети призывы «положить» сайт по оформлению цифровых пропусков в столице. Информация передана в правоохранительные органы.