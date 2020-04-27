Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком», — сказал он.

По словам главы Минпросвещения, его дочь тоже «мучилась» с онлайн-платформами, которые зависали из-за перегрузки.

При этом, отметил Кравцов, пока нет случаев тяжёлой вирусной болезни среди школьников.

«Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы перенесли на начало следующего учебного года.