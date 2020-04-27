Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

Короткая ссылка
Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком», — сказал он.

По словам главы Минпросвещения, его дочь тоже «мучилась» с онлайн-платформами, которые зависали из-за перегрузки.

При этом, отметил Кравцов, пока нет случаев тяжёлой вирусной болезни среди школьников.

«Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы перенесли на начало следующего учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить