В Бурятии разрабатывают альтернативу для школьников без компьютеров
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Как рассказал министр образования региона Баир Жалсанов, более 20 тыс. детей не могут учиться дистанционно по этой причине.
По его словам, для таких школьников создадут систему обучения по телефону и бумажным учебникам, передаёт ОТР.
Почти 300 учащихся выпускных классов с разрешения Роспотребнадзора смогут заниматься очно для подготовки к Единым государственным экзаменам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.