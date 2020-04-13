В Бурятии разрабатывают альтернативу для школьников без компьютеров

В Бурятии разрабатывают альтернативную систему обучения для школьников, у которых нет компьютеров, ноутбуков или смартфонов с интернетом.

Как рассказал министр образования региона Баир Жалсанов, более 20 тыс. детей не могут учиться дистанционно по этой причине.

По его словам, для таких школьников создадут систему обучения по телефону и бумажным учебникам, передаёт ОТР.

Почти 300 учащихся выпускных классов с разрешения Роспотребнадзора смогут заниматься очно для подготовки к Единым государственным экзаменам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.