В Бурятии разрабатывают альтернативу для школьников без компьютеров

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В Бурятии разрабатывают альтернативную систему обучения для школьников, у которых нет компьютеров, ноутбуков или смартфонов с интернетом.
В Бурятии разрабатывают альтернативу для школьников без компьютеров
  • Pixabay

Как рассказал министр образования региона Баир Жалсанов, более 20 тыс. детей не могут учиться дистанционно по этой причине.

По его словам, для таких школьников создадут систему обучения по телефону и бумажным учебникам, передаёт ОТР.

Почти 300 учащихся выпускных классов с разрешения Роспотребнадзора смогут заниматься очно для подготовки к Единым государственным экзаменам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.

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