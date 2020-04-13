В Госдуме прокомментировали решение о выдаче цифровых пропусков в Москве

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.

«Считаю, что это меры оправданные. И это направлено на то, чтобы как-то остановить распространение коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, всё зависит от сознательности и дисциплинированности.

Огуль также отметил, что в разных регионах ситуация разная.

«Это всё покажет ситуация. Всё измеряется неделями. По тому, как пройдёт очередная неделя, будет понятно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что около 700 тыс. цифровых пропусков оформили в Москве для передвижения по городу на транспорте с начала работы этой опции на портале мэра.

Доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альштейн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, когда распространение коронавируса может замедлиться.