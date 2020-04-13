Путин не исключил привлечения сил Минобороны к борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Он напомнил, что военные эффективно работают за границей, помогая коллегам с борьбе с коронавирусом.
«У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь», — сказал глава государства.
Президент отметил, что основные ресурсы Минобороны «находятся пока в резерве».
«Будем иметь это в виду. Также будем иметь в виду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений», — добавил Путин.
Он указал, что они при необходимости тоже могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.
Путин в ходе совещания также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране меняется ежедневно не в лучшую сторону.
Ранее в правительстве назвали борьбу с коронавирусом первостепенной задачей.