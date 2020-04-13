Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Медикам следует рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в методических рекомендациях для медицинских работников, которые опубликованы пресс-службой Минздрава России.

Там отметили, что в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заражения COVID-19.

«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в документе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о сценариях развития ситуации с коронавирусом в стране.

По его словам, в ведомстве считают, что у россиян нет общего осмысления ситуации с COVID-19.