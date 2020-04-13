Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
- РИА Новости
Там отметили, что в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заражения COVID-19.
«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в документе.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о сценариях развития ситуации с коронавирусом в стране.
По его словам, в ведомстве считают, что у россиян нет общего осмысления ситуации с COVID-19.