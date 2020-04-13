Психолог прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции

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Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России.
Психолог прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции
  • Pixabay

«Часть людей, законопослушных, вовсе не расслабились, сидят дома и выходят только в самых нужных ситуациях», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, другие граждане, наоборот, расслабились, считая, что заболевание протекает легко.

«К тому же, люди просто устали сидеть дома. Им трудно находиться в четырёх стенах, поэтому они пошли на улицу», — полагает Макаров.

Со своей стороны, когнитивный психолог из Центра психологической безопасности Санкт-Петербурга Александра Дмитриева в беседе с Nation News выразила мнение, что отношение к самоизоляции — индивидуальный акт.

«Есть такая вещь, как кабинетная лихорадка. Термин как раз говорит о том, что человек, находясь на самоизоляции в закрытом помещении с другими людьми, действительно начинает испытывать раздражение и агрессию», — отметила она.

Как считает Дмитриева, предотвратить это поможет универсальный способ — разговаривать.

Ранее семейный психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции.

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