Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом

Академик РАН Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, дал прогноз о вероятности исчезновения коронавируса.

По его мнению, коронавирус останется в человеческой популяции, как многие другие респираторные заболевания.

«Дело в том, что нет никаких оснований считать, что он каким-то образом человеческую популяцию покинет. За всё это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание — натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина», — отметил специалист в беседе с kp.ru.

Он добавил, что полностью коронавирус уничтожить не удастся, поскольку пока нет ни специфических лекарств, ни вакцины.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.