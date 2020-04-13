В Подмосковье подготовили ещё один стационар для пациентов с коронавирусом

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В Московской области подготовили ещё один стационар для пациентов с коронавирусом.
В Подмосковье подготовили ещё один стационар для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Инфекционное отделение появилось в одном из корпусов Клинской городской больницы в Высоковске.

«Всё это выполнено буквально за неделю. Строители трудились в три смены, что позволило завершить работы в срок», — сказал Локтев.

Ранее, как сообщало URA.RU, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

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