В Подмосковье подготовили ещё один стационар для пациентов с коронавирусом

В Московской области подготовили ещё один стационар для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Инфекционное отделение появилось в одном из корпусов Клинской городской больницы в Высоковске.

«Всё это выполнено буквально за неделю. Строители трудились в три смены, что позволило завершить работы в срок», — сказал Локтев.

Ранее, как сообщало URA.RU, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.